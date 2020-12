Ein Blaulichtgewitter war am Dienstagabend in Karlstetten zu sehen. Feueralarm in einem Einfamilienhaus. Sofort rückten die Feuerwehren Karlstetten, Neidling, Weyersdorf, Hausenbach und Inzersdorf aus.

Die Hausbewohner erkannten aber frühzeitig den Glosbrand im Keller. Die Florianis mussten den Hackschnitzel-Lagerraum, in dem 30 bis 40 Kubikmeter Heizmaterial gelagert waren, größtenteils leer räumen. Sie schaufelten die Hackschnitzel unter Atemschutzausrüstung in Scheibtruhen und schafften sie so ins Freie.

Als Brandursache wird derzeit ein Förderschneckenrückbrand bei der Hackschnitzelheizung angenommen. Verletzte gab es keine. Gegen 21.30 Uhr konnten die Feuerwehren "Brand aus" vermelden. Die Höhe des Sachschadens stand am Dienstagmorgen noch nicht fest.