In 25 Jahren als Amtsleiterin für vier Bürgermeister gearbeitet

Mit 1. August 2023 tritt Renate Strohmaier in den Ruhestand. Wenige Tage davor feiert sie ihren 60. Geburtstag. Renate Strohmaier trat am 1. August 1982 in den Verwaltungsdienst der Marktgemeinde Karlstetten und legte im November 1984 die Gemeindedienstprüfung ab. Im April 1997 wurde sie vom Gemeinderat zur Amtsleiterin bestellt.

Diese Funktion hatte sie 25 Jahre inne, bis Ende Jänner 2022. Renate Strohmaier arbeitete damit unter vier Bürgermeistern: Josef Kraushofer, Josef Neumeyr, Anton Fischer und gegenwärtig Thomas Kraushofer. Nachfolger als Amtsleiter der Marktgemeinde Karlstetten ist seit Februar 2022 Markus Tinkhauser.