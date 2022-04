MFG vor Gründung in Karlstetten?

Werbung

Nachdem sich eine Gruppe in Ober-Mamau stark gemacht hatte, gab es am 6. April erstmals eine öffentliche Zusammenkunft in einem Gasthaus. Nach mehreren Austritten aus dem ÖVP-Bauernbund hatte man die Interessen von MFG (Menschen – Freiheit – Grundrechte) propagiert.

Bei der Zusammenkunft gab es die unterschiedlichsten Interessensvertreter. Vom Unternehmer und Wirtschaftstreibenden, Landwirt und der Hausfrau bis zum öffentlich Bediensteten waren Aktivisten vertreten. Einen namentlichen Proponenten für die Vereinsgründung gab es nicht, es wollte auch vorerst niemand seinen Namen in der Zeitung lesen.

Geplant ist jedoch in einigen Wochen eine öffentliche Veranstaltung am Schlossplatz.

Die Austritte bestätigt ÖVP-Bezirksobmann Fritz Ofenauer. Das sei, wie die Gründung einer Partei, eine persönliche Entscheidung. Er betont aber: „Die Volkspartei ist politische Heimat vieler Menschen. Es zählt das Miteinander auch bei unterschiedlichen politischen Ansichten.“ Es sei wichtig, die Herausforderungen gemeinsam zu lösen. Spaltende Tendenzen sind für Ofenauer kontraproduktiv.

