Nach Diebstahl: Kamera und Taferl sind zurück

Wie berichtet, waren Werkzeug, eine wertvolle Kanal-Kamera und auch Nummerntaferl entwendet worden. Kurios: Die Täter hinterließen dafür gestohlene Taferl am Bauhof-Fahrzeug.

Jetzt wurde fast alles in Wien-Simmering in einem gestohlenen Pkw gefunden. An dem in St. Pölten gestohlenen Fahrzeug waren die Kennzeichen des Bauhof-Kfz angebracht. Die Polizei konnte Fahrzeug und Diebesgut sicherstellen.

Bauhofleiter Christoph Schmidt ist im NÖN-Gespräch erleichtert, dass sich die wertvolle Kanal-Kamera und Spezialwerkzeuge wieder im Gemeindebesitz befinden. Weg ist allerdings das Geld aus der Getränkekasse der Bauhofmitarbeiter.

