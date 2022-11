Die Welt in Rot und Weiß: donhofers „Signature Collection“

Nach zahlreichen internationalen Aktivitäten ist der Maler und Aktionskünstler donhofer. im November das erste Mal seit 2019 wieder mit einer Einzelausstellung zu sehen. In der ehemaligen Wirtschaftsuniversität (WU) präsentiert er seine „Signature Collection“ im Zwischennutzungsprojekt WEST. Dabei taucht er die Welt in Rot und Weiß – die einzigen beiden Farbtöne, die der Karlstettner benutzt.

Der verwendete Rot-Ton ist beim Deutschen Patentamt und beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum eingetragen. Außerdem hat donhofer. ihm sein eigenes Blut beigemengt, denn „Blut bedeutet Leben“. Die Bilder wollen maximale Kontraste zeigen: „Heile-Welt-Bilder“ und „Katastrophenbilder“ in seinen eigenen Worten. Damit will er die Menschen dazu animieren, ihre eigene Rolle in der Gesellschaft zu reflektieren und sich Fragen über sich und ihre Verortung in der Welt zu stellen.

Die Bilder entstanden auf Basis digitaler Skizzen, so habe der Künstler sie vorher austesten können. Wichtig dabei sei nur: „Man muss wissen, wann ein Werk fertig ist, wann man aufhört zu malen.“

Nach der Vernissage am 10. November läuft die Ausstellung noch bis 30. November.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.