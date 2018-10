Mit einem kostenlosen Rahmenprogramm wird die Möglichkeit zur persönlichen Karriereberatung angeboten. Das Rahmenprogramm steht dieses Jahr ganz im Zeichen der Unternehmensgründung und Selbstständigkeit. Als Special Guests sind der Co-Gründer und Geschäftsführer von whatchado, Ali Mahlodji, und Vertreter des führenden Multi-Channel-Networks Studio71 dabei.

Bei der karriere.netzwerk können Studierende und Absolventinnen und Absolventen potenzielle ArbeitgeberInnen persönlich kennenlernen und viel Wissenswertes rund um Job und Karriere erfahren. Unternehmen erhalten im Gegenzug eine optimale Plattform, um sich zu präsentieren und Studierende sowie Young Professionals auf sich aufmerksam zu machen.

Vom Karriere-Coaching bis zum Dienstvertrags-Check

Die BesucherInnen der karriere.netzwerk erwartet ein umfangreiches Rahmenprogramm: Die AK Niederösterreich bietet etwa Beratung zu sämtlichen arbeitsrechtlichen Belangen oder einen kleinen Dienstvertrags-Check. Außerdem gibt es die Möglichkeit, den Lebenslauf von den HR-Expertinnen und -Experten von ProSiebenSat1PULS4 überprüfen zu lassen. Ein professionelles Bewerbungsfotoshooting, ein Gewinnspiel mit attraktiven Sachpreisen und eine career.wall mit aktuellen Job- und Praktikumsangeboten sind ebenso Teil der Veranstaltung.

Drei Vorträge bieten den Gästen spannende Einblicke in die Praxis: Ali Mahlodji, Co-Gründer der Karriereplattform whatchado, spricht über seine Erfahrungen mit der Unternehmensgründung und gibt wertvolle Tipps. Als weitere Speaker sind Vertreter von Studio71 geladen. Das führende Multi-Channel-Network in Europa befasst sich mit der Vermarktung und Betreuung von YouTubern und Influencern. Das Gründerservice der WKO bietet in einem speziellen Workshop Einblicke in die Erstellung von Businessplänen.

karriere.netzwerk 2018

6. November, 10:00 bis 15:00 Uhr

Fachhochschule St. Pölten

Weitere Informationen finden Sie unter www.fhstp.ac.at/knw.