Eva Prischl wird Dritte Landtagspräsidentin

Als Leiterin des Tourismusbüros der Stadt trat Eva Prischl vor wenigen Tagen ihren Ruhestand an, als Politikerin startet sie durch: Die 60-Jährige wird Dritte Landtagspräsidentin. Eine offizielle Bestätigung fehlte am Dienstagnachmittag noch – die Präsentation des neuen SPÖ-Teams durch den designierten SPÖ-Landesvorsitzenden Sven Hergovich fand am Abend statt.

Personal-Rochade SPÖ NÖ stellt Weichen für die Zukunft

Prischl startete ihre politische Karriere vor 23 Jahren als Geme inderätin in Wilhelmsburg. Seit 22. März 2018 ist sie Mitglied des Bundesrates.

Die Wahl zur Bundesrätin kam für Prischl damals überraschend, da sie im Wahlkreis nur an dritter Stelle kandidiert hatte. Heute ist sie stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Tourismus, Kunst und Kultur sowie des Gesundheitsausschusses.

Dieses Mal kam es wohl nicht weniger überraschend. Sie stand auf Platz zwei der Wahlkreisliste und auf Platz 16 der Landesliste.

