57-Jähriger zuckte nach Tabletten-Cocktail aus

Mehrere Tabletten Schlafmittel nahm ein Wiener (57) in Kasten ein. Anschließend griff er zum Telefon, um seine Ex-Frau zu informieren, dass er noch mehrere Tabletten nehmen werde, um sich das Leben zu nehmen. Die Frau setzte die Rettungskette in Gang, um ihrem Mann Hilfe zu organisieren. Als die Rettungskräfte bei dem Mann eintrafen und die Vitalfunktion überprüfen wollten, wurde dieser wieder munter und verhielt sich äußerst aggressiv gegenüber den Helfern.

Auch die Polizei traf in der Zwischenzeit am Einsatzort ein. Da dürfte er 57-Jährige aber rot gesehen haben und schlug wie wild um sich. Schließlich konnte der Mann, der sich massiv gewehrt hatte, niedergestreckt und in psychiatrische Behandlung übergeben werden. Der Wiener wird wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt. Die Beamten blieben unverletzt.

Sie denken an Suizid, machen sich um jemanden Sorgen oder haben einen Menschen aufgrund eines Suizidtodesfalls verloren? Hier bekommen Sie Hilfe: Telefon: 142 (täglich von 0 bis 24 Uhr) oder online unter telefonseelsorge.at.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.