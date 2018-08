Glück im Unglück hatte eine betagte Kastnerin, die mit ihrem Moped-Auto in einen Graben stürzte. Erst rund 90 Minuten später konnten Einsatzkräfte die Bergung der Frau durchführen.

Nach einem Besuch bei ihrer Tochter wollte sich die Seniorin, wieder auf den Heimweg machen, weil ihr die Hitze zu groß war. Mit ihrem Fahrzeug wollte sie über den Stollberg nach Hause. Die 87-Jährige lenkte ihren Wagen talwärts über den Güterweg und dürfte dabei offenbar das Gaspedal mit dem Bremspedal verwechselt haben. In weiterer Folge hatte sie die Herrschaft über das Fahrzeug verloren.

FF Stössing befreite die Frau aus dem Auto

Das Moped-Auto stürzte in einen Graben und landete am Fahrzeugdach. Die Lenkerin blieb kopfüber im Sicherheitsgurt hängen und konnte sich nicht selbst befreien. Weil ihre Mutter sich für gewöhnlich per Handy wieder meldet, wenn sie zuhause angekommen ist und diesmal kein Anruf erfolgte, begann sich die Familie zu sorgen und versuchte die Frau über ihr Mobiltelefon zu erreichen.

Das ist auch gelungen und dabei teilte sie mit, dass sie einen Unfall hatte. Daraufhin begann die Familie nach dem Moped-Auto zu suchen. Allerdings konnten sie die Unfallstelle erst nach langer intensiver Suche entdecken. Die alarmierten Einsatzkräfte von der Freiwilligen Feuerwehr Stössing konnte schließlich die eingeklemmte Lenkerin aus dem Unfallfahrzeug bergen.

Rund eineinhalb Stunden war die 87-Jährige davor bei der brütenden Hitze im Unfallwrack noch dazu kopfüber gefangen. „Sie war zwar ansprechbar, hat aber durch den Unfall Blessuren und Verletzungen unbestimmten Grades erlitten“, so einer der Einsatzkräfte. Die Verletzte wurde vom Rettungshubschrauber ins Universitätsklinikum St. Pölten geflogen. Das Unfallauto durch die Freiwilligen Feuerwehren geborgen