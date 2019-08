Seit Dezember ist das neue HLFA1 als Begleitfahrzeug mit Bergeausrüstung im Einsatz, am Sonntag wurde es im Rahmen der Feldmesse beim Feuerwehrfest von Pfarrprovisor Raymond Idiong gesegnet. Eine „nachhaltige, für die Zukunft ausgelegte Investition“, so Bürgermeister Josef Denk.

Kommandant Friedrich Hausmann dankte Landtagsabgeordneter Doris Schmidl für ihren Besuch und die Unterstützung der Wehr durch das Land NÖ: 40.000 Euro der 137.912 Euro-Gesamtinvestition trägt das Land NÖ, zudem wird die Mehrwertsteuer von 22.825 Euro zurückerstattet. Mit 35.543 Euro standen die Gemeinde Kasten und 19.277 Euro der Landesfeuerwehrverband bei der Anschaffung zur Seite.

Bezirksfeuerwehrkommandant Georg Schröder wies darauf hin, dass die modernsten Fahrzeuge sinnlos wären, ohne den Einsatz der unzähligen motivierten Freiwilligen und dankte seinen Kameraden ebenso wie Provisor Raymond Idiong, der in seiner Predigt den Vorbildcharakter der Florianijünger hervorhob: „Ihr seid bei der Feuerwehr, weil ihr Liebe im Herzen habt. Wenn du nicht von der Liebe beseelt bist, kann das Leben nicht gelingen!“

Für seine besonderen Verdienste verlieh Bezirkskommandant Schröder das Verdienstzeichen 2. Klasse in Silber an Verwalter Erich Reisinger. In Vertretung für die Firma Cosmic Innovation GmbH durften Kerstin Zinner und Julia Kübel den Titel „Feuerwehrfreundlicher Arbeitgeber“ entgegennehmen. Von den 38 Beschäftigten des Unternehmens sind ein Drittel Feuerwehr-Mitglieder, die im Bedarfsfall zur Verfügung stehen. „Eine wichtige Stütze für unsere Tageseinsatzbereitschaft“, betonte Kommandant Hausmann.