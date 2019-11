Lkw mit Holzhäckselmaschine fing bei Wartung Feuer .

Bei Wartungsarbeiten in einer Werkstätte geriet Donnerstagvormittag ein Lkw mit Holzhäckselmaschine in Brand. Die Mitarbeiter des Unternehmens konnten die Flammen bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte mit Feuerlöschern in Schach halten.