Bei den Erntearbeiten mit einem Mähdrescher ist Samstagnachmittag ein Getreidefeld in Kirchsteig in Brand geraten.

Getreidefeld geriet bei Ernte in Brand .

Beim Eintreffen der FF Kasten stand etwa ein Hektar in Flammen. Durch die direkte Lage am Waldrand bestand die Gefahr einer raschen Ausweitung, was die Löscharbeiten der Wehren Kasten, Stössing, Außerkasten-Furth und Fahrafeld, die mit 8 Fahrzeugen und 66 Feuerwehrleuten im Einsatz waren, erschwerte.

Durch das rasche Eingreifen konnte der Brand jedoch in kurzer Zeit auf die geschädigte Fläche begrenzt und gelöscht werden. Die Ernte des Feldes wurde zum Teil vernichtet.