Adventkranz fing in St. Georgener Wohnhausanlage Feuer

Zu einem Brandeinsatz in der Josef-Weidmann-Straße musste die Freiwillige Feuerwehr St. Georgen am Sonntag ausrücken. Ein Adventkranz hatte in der Wohnhausanlage Feuer gefangen. Durch den Rauchmelder wurde die Wohnungsbesitzerin auf den Brand aufmerksam. "Geistesgegenwärtig griff die Wohnungsbesitzerin zu einer Löschdecke und warf den Adventkranz aus dem Fenster", heißt es von der Feuerwehr.

So konnten die Feuerwehrleute den Adventkranz letztendlich mit mehreren Kübeln Wasser vollständig ablöschen."Der heutige Einsatz hat wieder gezeigt, wie wichtig Rauchmelder, Löschdecken und auch Feuerlöscher im eigenen privaten Wohnbereich sein können", sind die Feuerwehrleute überzeugt.

Die Feuerwehr St. Georgen stand mit zwei Fahrzeugen und 16 Feuerwehrmitgliedern im Einsatz.