Wasserrettung St. Pölten, Krems und Tulln übten bei Kraftwerk

Die Abschnitte St. Pölten, Krems und Tulln der Österreichischen Wasserrettung führten im Bereich des Kraftwerks Altenwörth eine Katastrophenhilfsdienst (KHD)-Übung durch. Insgesamt 35 Einsatzkräfte der Sparten Nautik, Rettungsschwimmen, Wildwasserrettungsschwimmen, Seiltechnik und Tauchen stellten sich in der Übung den Folgen eines Blackouts. Dieses führte dazu, dass im Kraftwerk Altenwörth die Steuerung der Turbinen nicht mehr funktionierte und es zu einem Schwallwasser auf der Donau kam. Die Wasserrettung hatte den Auftrag, vermisste und verletzte Personen zu suchen und zu retten. „Fünf verschiedene Szenarien wurden abgearbeitet und erfolgreich durchgeführt“, freut sich St. Pöltens Abschnittsleiterin Doris Horvath. Die Übungsgebiete waren am Kremsfluss, Mühlkamp, Altarm Altenwörth und in der Donau.