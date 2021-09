Noch bevor die Schule so richtig anfängt, gibt es erste Corona-Fälle in zwei St. Pöltner Kindergärten. Während im Kindergarten Pottenbrunn gleich 40 Personen abgesondert werden mussten, wurde in einem zweiten Kindergarten im Norden der Stadt 15 Personen Quarantäne verordnet.

Ein besorgter Vater eines Kindergartenkindes meldete sich bei der NÖN-Redaktion. Bei einer mutmaßlich geimpften Pottenbrunner Kindergartenpädagogin sei eine Corona-Infektion festgestellt worden. Dies habe zur Folge, dass nun Kontaktpersonen in Quarantäne müssten.

Pädagogin nicht zwingend Überträgerin

„Meine eigenen Kinder sind davon betroffen und müssen nun als K1 eingestuft zuhause in Quarantäne verweilen“, ärgert sich der Familienvater. Die Infektion der Pädagogin bestätigt Stefan Hofstetter vom Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig.

Ob die Pädagogin tatsächlich bereits geimpft wurde, könne aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht mitgeteilt werden. Jedenfalls wurde nun bei einem Kindergartenkind und dessen Mutter ebenfalls eine Corona-Infektion festgestellt. Ob ein Zusammenhang besteht, ist aufgrund des großen zeitlichen Abstandes fraglich.

Aus Sicherheitsgründen wurde nun die gesamte Kindergartengruppe und weitere Kontaktpersonen abgesondert, insgesamt 40 Personen. „Diese Maßnahme gilt 14 Tage ab dem letzten Kontakt. Freitesten ist möglich. Bereits geimpfte Personen sind im Quarantänefall lediglich verkehrsbeschränkt und dürfen beispielsweise mit Maske einkaufen“, erklärt Rathaus-Sprecher Thomas Kainz.

„Von einem Cluster kann man hier aber nicht sprechen“, betont Hofstetter. Auch nicht bei einem weiteren Corona-Fall in einem Kindergarten im Norden der Stadt, wo ein Kind positiv getestet und 15 Personen abgesondert wurden.

Das Contact Tracing habe jedenfalls gut funktioniert und werde noch ausgebaut. Auf das nahende Schuljahr sei man gut vorbereitet, so Kainz. Einen Appell richtet er aber an die Eltern von Kindergartenkindern: „Uns kamen Fälle von Mobbing an Kindern zu Ohren. Das kann für so junge Menschen zu schweren psychischen Störungen führen.“