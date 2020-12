Im Jahr 2000 traten Alois Sassmann als Obmann und einige Wilhelmsburger an, die ehemalige Krampushochburg wiederzuerwecken, blickt Robert Weber, einer der Mitbegründer, zwei Jahrzehnte später zurück. Als Termin für den Perchtenlauf wurde der 7. Dezember festgelegt. Der ist seither geblieben, bis heuer Corona die Perchten bremste und die Veranstaltung unmöglich machte.

Vor 20 Jahren begann der spätere Obmann Josef Steigberger, Masken und Kunstfelle anzufertigen. Beworben wurde das Spektakel vorerst nur durch Mundpropaganda. „Wir kauften auch Rauchkörper, an denen wir, ohne zu wissen, wie sie wirkten, fast erstickt wären“, erinnert sich Weber lachend an die Anfänge. 200 bis 300 Zuschauer kamen. Der Glühwein vom Getränkestand war restlos ausverkauft beim ersten Spektakel.

Weitere Akteure wie Heinz und Thomas Schopf kamen dazu, den zweiten Lauf kündigte Flugzettelwerbung an. Auch in Sachen Pyrotechnik verbesserten sich die Perchten und sie kauften Holzmasken von Rashid Hof ecker aus Hohenberg und Ziegenfell aus Mariazell dazu.

„2005 kamen fünf Gastgruppen und an die 1.500 Zuschauer.“

Im vierten Jahr zählten sie bereits 25 Mitglieder. Es wurde viel in Ausrüstung und Equipment investiert. Der erste Gastauftritt war in Texing. In Wilhelmsburg trieben die Perchten von der Sporthalle aus ihr Unwesen mit Kettengerassel, Feuerwagen, scheppernden Schellen und bereits mit Musikuntermalung und Lautsprecher. „Es war ein großer Erfolg, Teufelinnen und der Tod kamen dazu, eine Choreografie wurde einstudiert, Perchtenmusik zusammengestellt“, erinnert sich Weber. „2005 kamen fünf Gastgruppen und an die 1.500 Zuschauer.“ Die darauffolgenden Saisonen waren eine Erfolgsgeschichte mit Eichberger-Bühnentechnik als Veranstaltungspartner, Sperrgittern, Rettung- und Feuerwehrbereitschaft.

„2008 war unsere erste große Krise, da fünf Vorstandsmitglieder zurücktraten, aber Josef Steigberger und ich bissen die Zähne zusammen, einige Neue kamen dazu“, so Weber. Sieben bis zehn Gastauftritte in NÖ und anderen Bundesländern folgten, die Zuschauerzahlen bewegten sich zwischen drei- und viertausend. Bei weiteren Perchten- und Pyroshows waren 15 bis 20 Gastgruppen mit dabei.

„2017 war die zweite Rücktrittswelle“, erklärt Weber, er gehörte ebenfalls dazu. Thomas Schopf wurde neuer Obmann, Dominik Aigner Stellvertreter. Derzeit gibt es 35 Mitglieder. Voriges Jahr waren die Perchten in Niederösterreich und der Steiermark unterwegs. Beim Wilhelmsburger Lauf waren zehn Gastgruppen dabei. Aigner ist es ein Anliegen, allen Unterstützern, Mitgliedern, Helfern und den Blaulichtorganisationen ein herzliches Dankeschön zu sagen.