Nach 9.30 Uhr gehört die Fußgängerzone wirklich den Fußgängern, Zusteller müssen draußen bleiben. Das bringt den einen oder anderen Paketlieferanten unter Zeitdruck. Die Packerl könnten nicht rechtzeitig zugestellt werden, wenn der Lieferdienst nicht mit dem Auto zu den Kunden in die Innenstadt fahren dürfe. Adressaten der Pakete sind meist Geschäftsinhaber und die machen ihre Läden meist kurz vor 9.30 Uhr auf. Bisher gab es Zusatzgenehmigungen, die eine Einfahrt in die Fußgängerzone auch länger erlaubten. Die Stadt verlängerte diese Genehmigungen nicht mehr. Ein Zusteller startete nun eine Petition.

Martin Gruber-Dorninger Zeiten einhalten, Nerven schonen

„Tatsache ist, dass kein Punkt der Fußgängerzone weiter als 300 Meter von einer Ladezone entfernt ist“, sagt Martin Gutkas, Leiter des Fachbereiches Behörden im Magistrat. Das Verkehrsamt habe die vorgelegte Liste der Kunden minutiös aufgearbeitet und nachgewiesen, dass nur ganz wenige Packerl-Empfänger in der Fußgängerzone ihren Sitz haben und keine Möglichkeit zur Anlieferung aus einem anderen Bereich besteht.

Auch sei die Fußgängerfrequenz in der Fußgängerzone inzwischen so hoch, dass ein Fahren darin eine Gefahr darstelle. „Daher kann auch das Argument, dass Geschäfte erst um 9.30 Uhr öffnen, nicht als höherwertig betrachtet werden. Dies umso mehr, als jedes Geschäft, wenn es um 9.30 Uhr öffnet, schon ab zumindest 9 Uhr besetzt ist, also Mitarbeiter anwesend sind“, argumentiert Gutkas. Damit sieht sich die Stadt im Recht, Einfahren außerhalb der Lieferzeiten weiterhin zu unterbinden. Das sei zwar „für den Lieferdienst bequem, aber für Fußgänger gefährlich und gesamtheitlich unnötig“. Die Fußgängerzone in St. Pölten solle nicht zur Begegnungszone verkommen.