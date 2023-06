Spiel und Spaß in den Ferien in Hafnerbach

Beginn des Programm ist am Freitag, 7. Juli mit Spiel und Spaß mit der Landjugend für Kinder ab sieben Jahren. Treffpunkt ist um 15 Uhr beim Beachvolleyballplatz. Weiter geht es am Dienstag, 18. Juli auf der „Aruna Farm“. Unter dem Motto Mensch-Tier-Natur erwartet die Kinder dort ein erlebnisreicher Nachmittag. Beginn ist um 14 Uhr.

Den Wald mit allen Sinnen erleben Kinder von sieben bis zwölf Jahren am Donnerstag, 20. Juli. Eine spannende Entdeckungsreise durch den Wald mit Förster Johannes Helmreich von der Waldschule Dunkelsteinerwald wartet auf die Jüngsten. Beginn ist um 14 Uhr beim Parkplatz Ruine Hohenegg.

Spiel und Spaß rund um die Musik, Spiele mit Instrumenten und das Kennenlernen von verschiedenen Instrumenten verspricht einen spannenden Nachmittag mit der Blasmusik Hafnerbach am Freitag, 4. August um 14 Uhr beim Vereinshaus.

In die Seifenwelt eingetaucht wird am Mittwoch, 9. August, um 14.30 Uhr in Zendorf. Es werden Seifen selbst gegossen und Knetseife hergestellt. Leere Butterbehälter sind mitzunehmen. Abschluss ist die Rettung und Erste Hilfe spielerisch kennenlernen beim Roten Kreuz in Prinzersdorf am Donnerstag, 10. August um 14 Uhr.

„Spiel, Spaß und Natur sowie nützliches Wissen über Organisationen wie das Rote Kreuz stehen im Vordergrund bei unseren Angeboten. Wir hoffen auf zahlreiche Teilnahme der Kinder und freuen uns ein tolles Ferienspiel 2023“, freut sich Organisatorin Stefanie Oezelt auf rege Teilnahme.

Die genauen Treffpunkte, Beginnzeiten, Kosten und Teilnahmebedingungen lassen sich auf der Gemeindehomepage von Hafnerbach finden.