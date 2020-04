Großeinsatz für die Feuerwehr am Reit- und Therapiezentrum Stefanihof in Getzersdorf bei Pyhra. „Wohnungsbrand“ lautete die Alarmierung am Donnerstag gegen 11.45 Uhr.

„Die Florianis stellten den Brandherd in der Küche fest. Es waren mehrere Atemschutztrupps im Einsatz. Die Flammen waren aber bald unter Kontrolle“, schildert Feuerwehrpressesprecher Franz Resperger. Acht Feuerwehren waren alarmiert. Verletzt wurde niemand, es kamen laut Resperger auch keine Tiere zu schaden. Die Feuerwehren sind noch vor Ort.

Die NÖN wird weiter berichten.