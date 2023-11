St. Pöltner Gipfeltreffen von Menschen und Wein

Mit vielfältigen Weinen aus den Weingütern rund um die Landeshauptstadt und Schmankerln aus der Region lockt das St. Pöltner Kellergassenfest jährlich zahlreiche Besucher an. Seine Fortsetzung findet der Genuss in der Rendl-Keller-Gasse am Samstag, 11. November. Ab 16 Uhr werden in der urigen Kellergasse einige Weine aus dem Traisental, aber auch aus der Wachau, vom Wagram, aus dem Kamp- und Kremstal sowie Weinviertel kredenzt.

Als passende Unterlage gibt es Schmankerl wie Spanferkel und Feuerflecken, Käsespezialitäten der Wilhelmsburger Hoflieferanten sowie Aufstrichbrote und Mehlspeisen. Aus dem Dirndltal kommen dazu Dirndl-, Edelbrand- und Dörrobstprodukte. Für Musik ist in der von der Stadtgärtnerei passend dekorierten Gasse ebenso gesorgt. Sein Glas kann man wieder direkt beim Eingang mieten. Von den Parkmöglichkeiten beim Wirtschaftshof gibt es ein Parkplatzshuttle zum Fest. Wer danach nicht direkt heim will, für den gibt es auch wieder ein Kellergassen-Package beim Incoming-Reisebüro des St. Pölten Tourismus.