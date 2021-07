So hat sich Familie Pochmon ihr Mittagessen am Sonntag nicht vorgestellt. Mit ihrem Sohn wollten Angelika und Michal Pochmon asiatische essen gehen. Lukas (13) leidet an einer schweren Behinderung, die ihn nicht nur an den Rollstuhl fesselt, sondern ihm auch das Sprechen nicht möglich macht.

Um dennoch auf sich aufmerksam zu machen gibt er Laute von sich. Die dürften einen Kellner von Liu’s Cooking dermaßen gestört haben, dass er auf die Familie im Lokal zuging und ihnen sagte, dass sie sofort zahlen und das Restaurant verlassen sollen.

„Wir stehen immer noch unter Schock. So etwas haben wir noch nicht erlebt“, erklärt Angelika Pochmon. Die Familie zahlte dann auch und verließ das Lokal. Mit ihnen weitere Gäste, die Zeuge dieses Vorfalls wurden. „Ja, das war wirklich schlimm. Wir gehen da nicht mehr hin. Bei den solidarischen Gästen möchte ich mich bedanken “, sagt eine der Besucherinnen gegenüber der NÖN.

Juniorchefin Senna Ye ist der Zwischenfall jedenfalls sehr unangenehm und entschuldigt sich auch bei der Familie. Als Grund für den Ausbruch ihres Kellners gibt sie an, dass das Restaurant sehr voll war und er entsprechend gestresst. Der Bub selbst sei sehr laut gewesen, einige Besucher wollten deshalb vorzeitig zahlen. „Der Kellner selbst spricht auch kein gutes Deutsch und da sind Dinge vielleicht falsch rübergekommen“, so Ye.