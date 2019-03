Die Auswirkungen der Kerntangente Nord auf andere wichtige Verbindungen ließen Stadt und Land monatelang untersuchen. Das Ergebnis der Messung zeigt nun: Die prognostizierte Verkehrsverschiebung hat stattgefunden.

Über die Ende 2016 für den Verkehr freigegebene Traisenbrücke fahren laut Untersuchung durchschnittlich fast 9.000 Fahrzeuge pro Tag. Das habe die anderen Traisenbrücken deutlich entlastet: Auf der Wiener Straße fuhren um ein Viertel weniger Fahrzeuge über den Fluss, auf der Adolf-Schärf-Straße nahm der Verkehr um 13 Prozent ab, die B 1a beim Regierungsviertel nutzten immerhin um acht Prozent weniger.

„Im Miteinander zwischen Stadt und Land konnte hier ein echtes Erfolgsprojekt umgesetzt werden. Wir lenken damit den Verkehr bestmöglich und schaffen so eine Entlastung der St. Pöltner Innenstadt“, freut sich Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko.

Teile des Verkehrs lenkt die Kerntangente in andere Abschnitte. Auf der Bruno-Kreisky-Straße fahren nun um sechs Prozent mehr Fahrzeuge, auf der B 1 um sieben Prozent mehr. „Vom Verkehrsablauf wurde aber eine Verbesserung festgestellt. Dies spiegelt sich in einer wesentlich flüssigeren Verkehrsabwicklung wider, was auch eine Erhöhung der Verkehrssicherheit bedeutet“, heißt es im Fazit von Schleritzko.

Die Kerntangente hat laut Studie außerdem die Situation für den Bus-, Rad- und Fußgängerverkehr verbessert. Das sieht auch Bürgermeister Matthias Stadler als wesentlichen Vorteil: „Die moderne Ampelschaltung trägt zu einer Beschleunigung der Lup-Busse bei. Durch neue Zufahrtsrampen gelangen außerdem Fußgänger und Radfahrer einfacher an die Traisen.“