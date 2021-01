„St. Pölten wächst, die Zahl der Gemeindewohnungen bleibt gleich, damit sinkt deren Anteil immer weiter“, tritt Samuel Seitz für mehr sozialen Wohnbau ein. Und mit der KPÖ erstmals seit 20 Jahren bei einer Gemeinderatswahl an. Die Stadt brauche ein preisliches Gegengewicht zu den vielen Genossenschafts- und frei finanzierten Wohnungen. Die Mieten samt Betriebs- und Heizkosten sollten in den Gemeindewohnungen auf ein Drittel des Gesamteinkommens gedeckelt werden.

Dass so etwas mit einer konsequenten linken Vertretung funktionieren kann, darin bestärkt ihn die langjährige Wohnbaustadträtin Elke Kahr in Graz. Dafür brauche es auch eine dafür gewidmete Grundstücksbevorratung. „Zuerst muss man aber den Leerstand in der Stadt beheben“, braucht es für Seitz eine Leerstandsabgabe.

Als weitere soziale Maßnahme regt der 24-jährige Student einen Aktivpass an, damit Menschen mit geringem Einkommen einfacher am öffentlichen Leben teilhaben können. Mit diesem sollte man gratis öffentliche Verkehrsmittel nutzen, aber auch Museen sowie Sport- und Freizeiteinrichtungen der Stadt besuchen können.