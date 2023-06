Betreuung mit Herz in Böheimkirchen

Die Tageseinrichtung gibt es seit knapp zwei Jahren und wird nach den Grundsätzen der Montessori-Pädagogik geführt. Im Mittelpunkt steht für die drei Betreuerinnen immer das Kind. Betrieben wird das Haus von Kidspoint, Leiterin ist Maria Mayer.

Mit 18 Kindern zwischen ein und drei Jahren ist für Action im Haus gesorgt. „Bei uns hat jeder Tag die gleiche Struktur. Damit wollen wir den Kindern die notwendige Sicherheit geben. So setzen wir uns am Vormittag etwa zu einem Singkreis zusammen oder bauen eine Bewegungslandschaft im Turnsaal auf. Die Aktivitäten richten sich nach der Stimmung der Kinder“, so die gebürtige Michelbacherin.

Für Herbst sind bereits 19 Kinder angemeldet. Auch Kidspoint bietet im Rahmen der Betreuungsoffensive des Landes ab 3. September eine kostenlose Betreuung am Vormittag für Kinder ab einem Jahr an. Die Betreuung am Nachmittag ist weiterhin kostenpflichtig. Das Mittagessen um 3,50 Euro wird vom Gasthaus Schmölz in St. Christophen geliefert. Höchst zufrieden ist Maria Mayer mit der Zusammenarbeit mit der Gemeinde. „Egal, was wir brauchen, bei den Mitarbeitern der Gemeinde und des Bauhofes stoßen wir immer auf offene Ohren.“