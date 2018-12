10.000 Euro für Ö3 Weihnachtswunder.

Beendet wird das Jahr aber nicht nur mit einer ersten positiven Zwischenbilanz des neuen Managements (mehr dazu hier), sondern auch mit einer Aktion für das Ö3 Weihnachtswunder, das seine gläserne Wunschhütte heuer direkt vor der Leiner Filiale am Rathausplatz in St. Pölten aufgebaut hat.

Sammelaktion in allen Filialen

Mit einer Sammelaktion in allen Filialen österreichweit kann der Soforthilfefonds von Licht ins Dunkel mit 10.000 Euro unterstützt werden. Das Management hat die Aktion privat großzügig unterstützt und somit die langjährige Tradition des Unternehmens fortgeführt, Menschen die in Not geraten sind oder Unterstützung brauchen, zu helfen. "Ich möchte mich bei allen bedanken, die bei der Aktion mitgemacht haben und wünsche unseren Mitarbeitern und Kunden ein gesegnetes Weihnachtsfest", so Gütebier abschließend.