Seit Anfang der Vorwoche ist Reinhold Gütebier offiziell der neue Kika/Leiner-Geschäftsführer. Die NÖN bat zum ersten Interview in seiner noch jungen Amtszeit.

NÖN: Sie waren noch vor Ihrem ersten Arbeitstag als CEO bei der Enthüllung der Büste zu Ehren von Rudolf Leiner junior hier in St. Pölten. Wie sehr fühlen Sie sich der Tradition des 108 Jahre alten Unternehmens verpflichtet?

Reinhold Gütebier: In den letzten 22 Jahren war ich als Gesamtvertriebsleiter bei Segmüller tätig, einem Unternehmen, wo Tradition eine überragende Rolle spielt. Daher kann ich also bestens nachvollziehen, was die Möbelkette Kika/Leiner so stark macht: die geradezu historische Identifikation der Mitarbeiter und auch der Kunden mit dem Unternehmen und der starken Firmenkultur. Die ist bei Kika/Leiner wirklich unvergleichlich und ein absolut herausragendes Alleinstellungsmerkmal. Ich bin aber auch der Meinung, dass man die Tradition unbedingt mit Veränderung paaren muss. Die Entwicklung der Zeit darf man im Handel auf gar keinen Fall aus den Augen verlieren. Denn Handel ist Wandel.

Wie weit ist Ihre Arbeit am Zukunftsprogramm für Kika und Leiner gediehen?

Wir haben bereits zahlreiche sehr gute Ansätze. Als Geschäftsführer für den Einkauf komplettiert Branchenprofi Oliver Müther das Leitungsteam. Gemeinsam werden wir eine Bestandsaufnahme vornehmen und danach die ersten Schritte erarbeiten und umsetzen.

„Ich bin mit dem Ziel gekommen, Marktführer zu werden. Das ist eine Herkules-Aufgabe, aber ich halte sie für machbar.“ Reinhold Gütebier

Sie zählen zu den erfahrensten Managern in der Möbelbranche. Was hat Sie dazu bewogen, die Kika/Leiner-Geschäftsführung zu übernehmen?

Ich wollte nach einer erfolgreichen beruflichen Laufbahn noch etwas ganz Besonderes tun. Ich möchte mit sozialer Verantwortung dafür tätig sein, ein solches Unternehmen nicht zu leiten, sondern es aktiv voranzubringen und zu alten beziehungsweise neuen Stärken führen.

Wie sehen Sie die Steinhoff-Krise und die Zeit seit der Übernahme durch Signa?

Ich möchte der Mannschaft wirklich klar verdeutlichen, dass wir mit Signa einen Partner gewonnen haben, der Ruhe und eine langfristige Stärkung ins Unternehmen bringt. Nach der Zeit der Verunsicherung geht es nun mit voller Kraft weiter. Wir werden gleichsam wie ein Phönix aus der Asche der vergangenen Monate aufstehen.

Wo sehen Sie die größten Herausforderungen in der Branche?

Wir dürfen uns nichts vormachen, wir werden künftig mit Frequenz-Rückgängen zu kämpfen haben. Das kann man aber etwa durch Strategien im Bereich des E-Commerce, aber auch durch eine Steigerung der Qualifikation der Mitarbeiter kompensieren. Für dieses Aktiv-auf-die-Kunden-Zugehen schwebt mir ein großes Schulungs- und Weiterbildungsprogramm vor.

Wie sieht Ihre Vision für die nächsten Jahre aus?

Wir werden intensiv den Markt beobachten und uns nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Ich bin mit dem Ziel hierher gekommen, Marktführer zu werden. Das ist eine Herkules-Aufgabe, aber ich halte sie für machbar. Man muss extreme Ziele haben. Eines kann ich sagen: Die Konkurrenz darf sich sehr warm anziehen, denn wir werden Tradition, Qualität und Service mit neuen Ideen und Innovation verbinden. Unser Ziel ist es, stets für unsere Kunden da zu sein und ihnen ihren Wohntraum zu erfüllen.