50 Mitarbeitende verließen die Zentrale bereits freiwillig

349 Kika/Leiner-Beschäftigte aus den Bereichen Lager, Logistik und Zentralverwaltung sind beim AMS zur Kündigung vorgemerkt. In der Vorwoche fand die Betriebsversammlung der Zentralverwaltung in St. Pölten statt. Weitere folgen, insgesamt sind in St. Pölten rund 500 Menschen bei Kika/Leiner beschäftigt. „Rund 50 Personen haben dort nach Informationen durch den Betriebsrat und die Arbeiterkammer den Austritt unterschrieben“, erzählt der St. Pöltner Betriebsratsvorsitzende Karl Vogl. Diese Mitarbeitenden sind auch bereits nicht mehr in der Firma.

Vogl ist seit 53 Jahren im Unternehmen und seit 47 im Betriebsrat. „Die Ära ist dahin. Es war so ein renommiertes österreichisches Familienunternehmen. Die letzten drei Jahre wurde drei Mal verkauft und das war immer mit Schließungen verbunden“, bedauert Vogl. In der Blütezeit seien 70 Einrichtungshäuser von St. Pölten aus verwaltet worden. Auch die Belieferung erfolgte vom Logistikzentrum in der Landeshauptstadt. Jetzt sind es nur mehr 17 Häuser, die weitergeführt werden. „Da ist es klar, dass die Zentrale in der Form nicht mehr haltbar ist“, sagt Vogl.

„Niemand verliert auch nur einen Cent“

Es ist die erste Insolvenz, die Vogl abwickeln muss, trotz seiner jahrzehntelangen Erfahrung. Obwohl es ihm nicht gut damit geht, findet er Positives: „Keiner der Mitarbeitenden verliert auch nur einen Cent des Geldanspruchs.“ Es gebe Kündigungsentschädigung, Überstunden und Urlaub werde ausbezahlt. „Wir schauen, dass alle Leute zu ihrem Geld kommen“, lobt Vogl auch die Unterstützung durch die Arbeiterkammer, deren Experten in der Zentrale in St. Pölten direkt die nötigen Schritte setzten. Seitens des Inhabers sei auch die Einrichtung eines Härtefonds zugesichert worden.

Ein Großteil der Mitarbeitenden habe sich bereits einen neuen Arbeitsplatz gesichert. Und auch für die restlichen ist Vogl zuversichtlich: „Die Leute bei uns sind sehr qualifiziert und Fachkräfte werden starkt nachgefragt.“

Planungen für Neustart laufen

Während der Abwicklung der Insolvenz gehen die Planungen für die Weiterführung voran. Bei wöchentlichen Meetings können sich Mitarbeitende einbringen. Bei der Gläubigerversammlung Ende September entscheidet sich dann, ob diese Pläne auch umgesetzt werden können, wenn die Gläubigerversammlung das Angebot annimmt, oder nicht.