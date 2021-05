Mona Jas wird mit Kinderbeiräten bis 2024 einen Ort der Begegnung im Kinderkunstlabor (Kikula) aufbauen. Die in den Niederlanden geborene Kuratorin, Kunstvermittlerin und Künstlerin hat sich in einem mehrstufigen Auswahlverfahren gegen rund 80 Interessenten durchgesetzt.

„Das Konzept des Kinderkunstlabors hat mich auf Anhieb begeistert“, erzählt die 58-jährige Kuratorin. Das Kikula sei ein einzigartiges Modellprojekt, wie es bislang noch nicht konzipiert worden sei. „Bereits jetzt merke ich in den Reaktionen meiner Kollegen in Deutschland, dass genau verfolgt wird, was hier Spannendes entsteht.“ Sie ist sich sicher, dass das neue Haus durch Kunst, Offenheit und Kreativität dazu beitragen werde, dass St. Pölten und seine Umgebung als Region der Zukunft wahrgenommen wird.

Großes Angebot, um Kinder zu begeistern

Doch nicht nur das Gebäude ist einzigartig, auch der Zugang, Kinder zur Kunst zu bringen. Um sie für Kunst zu begeistern, brauche es einen richtigen Blumenstrauß an Angeboten. „Etwa über das eigene künstlerische Tun und das Zeigen der Ergebnisse in einem schönen Setting“, so Jas. Dabei spiele der Austausch mit regionalen, überregionalen und internationalen Künstlern eine Rolle. Kinder sollten nicht über Leistung, sondern mit ihren Ideen und Fragen ernst genommen werden.

80 Kinderbeiräte gestalten mit Mona Jas nun ab Juni sowohl die inhaltlichen Vorbereitungen als auch das Bauprojekt selbst, in enger Abstimmung mit dem Generalplaner. „Es wird alles von Beginn an zusammen gedacht, sodass Kinder ihre Ideen entwickeln können und ein spielerisches Experimentieren zwischen innen und außen entsteht“, so Jas. Die Lage im Herzen der Stadt trage dazu bei, dass ein Ausstellungsbesuch nicht staubig, trocken und langweilig wird, sondern eine abenteuerliche Entdeckungsreise.