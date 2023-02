Bewerb der besten Ideen – Pläne für Großbaustelle in Pyhra

Am Gelände des ehemaligen Badareals soll in den nächsten Jahren ein großes Kinder- und Gemeindezentrum entstehen. Der Gemeinderat entschied sich in seiner letzten Sitzung einstimmig, einen Architektenwettbewerb auszuschreiben.

Die Vorgaben sind bewusst einfach gehalten. Ein mehrstöckiges Gebäude mit ausreichend Platz für einen zweiten Kindergarten und mit einem neuen Gemeindeamt soll es werden. Auch ein Café, einen Bauernladen oder eine neue Bibliothek könnte das neue Gemeindezentrum beherbergen. Für das gesamte Projekt veranschlagte die Marktgemeinde vorläufig acht Millionen Euro.

Über die beste Umsetzungsidee soll anschließend eine fünfköpfige Jury entscheiden und den Gewinner auswählen. Interessierte Architekten werden daher aufgerufen, bis zur Mitte des Jahres ein Konzept einzureichen, das den Anforderungen entspricht und zur Umgebung der Volksschule und Naturbadeanlage passt.

Start soll 2024 erfolgen, damit Gebäude 2025 steht

„Nach diesem Beschluss können wir heuer in Ruhe planen und Details abstimmen“, erklärt Bürgermeister Günter Schaubach. Ein möglicher Baustart wurde für das Frühjahr 2024 angesetzt, damit das Gebäude ein Jahr später bezugsfertig ist. „So haben wir ausreichend Zeit und müssen nichts überhasten“, sagt Bürgermeister Günter Schaubach, der nach den derzeitigen Plänen von einer Fertigstellung im Herbst 2025 ausgeht. Die Abwicklung des Wettbewerbs und die Überprüfung der Projekte übernimmt eine Architektin aus der Region für knapp 36.000 Euro.

Der Bau eines Gemeindezentrums ist schon länger geplant. Ein Kindergartenneubau wurde durch die Kinderbetreuungsreform des Landes notwendig, da das Kindergartenalter auf zwei Jahre gesenkt werden soll. Um Kosten zu sparen, will die Gemeinde nun die beiden Projekte vereinen.

