Basteln, beten und Bühnenluft schnuppern im St. Pöltner Dom

„Maria, darf ich mir dein Auto ausborgen, um das Popcorn zu holen?“, „Maria, ich hab ein neues Absperrband gekauft“, „Maria, darf ich kurz meinen Papa anrufen?“ Wer mit Maria Joichl während der Kinderbibelwoche ein Gespräch führen will, muss mit vielen Ablenkungen rechnen. Noch schwieriger gestaltet sich die Sache, wenn man den gleichen Vornamen hat und sich auch ständig angesprochen fühlt.

Denn Joichl ist gemeinsam mit dem Künstler Florian Nährer und dem Bariton Stefan Zenkl das Gehirn hinter der mittlerweile seit 18 Jahren stattfindenden Veranstaltung. Ab Jänner setzt sie sich hin, kümmert sich um die Organisation, schaut, welche Workshops es geben wird, woher das Essen kommt, wer mithilft. Denn 115 Kinder wollen jeden Tag von Montag bis Freitag versorgt werden. „Das Essen ist unser größter Kostenpunkt“, erzählt Joichl, während sie durch die Küche im Dom führt und links und rechts gegrüßt wird. Ein bisschen selbst kochen dürfen die Kids auch, denn das ist einer von acht Workshops, an denen sie teilnehmen können.

Lora, Marlene, Theresa, Konstantin und Vincent stellen Leckereien mit Carolina Grassl her. Foto: Maria Prchal

Die Klammer eines jeden Tages bilden das Morgenlob und der Abendsegen, dabei fliegen schon einmal Luftballons und buntes Konfetti durch den Dom. Dazwischen gibt es Workshops, Vertiefungsgruppen und Zeit zum Lesen und Rasten. „Es ist eine Kinderbibelwoche, also erarbeiten wir mit den Kindern schon Geschichten aus der Bibel und besprechen sie dann“, erklärt Joichl. Außerdem probt jedes Jahr Schauspielerin Daniela Nitsch ein Bibeltheaterstück, heuer ist das Thema „Jesus, mein Freund“. Joichl zeigt stolz die Bühne, aufgebaut im Sommerrefektorium. Hier verwandeln sich die Kids dann in biblische Figuren.

Foto: Maria Joichl

Aber um die Neuheit der heurigen Bibelwoche herzuzeigen, muss Joichl in den Keller. Dort findet erstmals ein „Escape Room“ statt. Die Gruppen müssen Rätsel lösen, um in den jeweils nächsten Raum zu kommen. „Die Burschen haben sich viel zu viel angetan“, schmunzelt die Organisatorin, als sie durch die mit alten Möbeln bestückten Räume führt. Kaum verbergen kann sie dabei ihren Stolz auf ihre Schützlinge. Denn fleißig mit dabei bei der Kinderbibelwoche sind auch viele Jugendliche der Dompfarre, die sich um die fünf bis 14 Jahre alten Teilnehmenden kümmern. Die meisten von ihnen haben selbst teilgenommen, als sie jünger waren. Benji und Lorenz haben die alten Röhrenfernseher, Sofas und Tische secondhand besorgt und in den Keller des Doms verfrachtet. Gerade wird eine Gruppe Kids fertig und „entkommt“ dem Keller über eine Leiter: „Da kommen sie niemals drauf, dass das der Ausgang ist“, schmunzelt Joichl.

Foto: Maria Prchal

Durch die verschlungenen Keller des Domgewölbes geht es wieder Richtung Tageslicht. Die Hitze oben trifft einen wie ein Schlag nach der Kühle des Kellers. Noch heißer ist es im Bastelzelt, aufgebaut mitten im Alumnatsgarten. Um dort hinzukommen, müssen wir uns an einer Gruppe mit Augenmasken und Blindenstöcken vorbeischlängeln. Harald Fiedler führt die Kinder so durch die Stadt und übers Domgelände, um ihnen seine Welt zu zeigen. Als die Kinder und Mitorganisator Florian Nährer später die Masken wieder abnehmen, bleiben die Augen einmal zugezwickt und erst nach reichlichem Blinzeln gewöhnen sie sich wieder an die strahlende Augustsonne.

Foto: Maria Prchal

Im Bastelzelt lassen sich die Kinder von der Hitze nicht beeindrucken. Finger voll von Farbe und Hände mit Henna bemalt zeigen Maria Joichl stolz die entstandenen Werke. Neben dem Bastelzelt findet sich der Grund, warum die Kinder in der Mittagshitze so entspannt bleiben: ein Rasensprenger. Noch mehr Abkühlung brachte am Vortag die Feuerwehr mit ihren Wasserspielen: „Das ist immer ein Highlight, daran erinnern sich auch die Älteren immer noch gerne“, erzählt Joichl.

Foto: Maria Prchal

Am Weg zurück ins Büro wird die Organisatorin immer wieder aufgehalten, von Kids, von Erwachsenen. Alle brauchen etwas. Doch Loichl nimmt's gelassen, immer mit einem Lächeln. Gestresst wirkt sie gar nicht, so wie eigentlich niemand bei der Kinderbibelwoche. Für jede und jeden hat sie ein liebes Wort parat, schickt sie dann weiter. Dazwischen schwärmt sie vom Konzept der Kinderbibelwoche: „Es ist so eine familiäre Atmosphäre und es kann jeder teilnehmen. Eines unserer Jungscharkinder hat Trisomie 21 und geht hier auch voll auf.“ Joichl weiß von Kindern, die extra aus Deutschland für die Kinderbibelwoche anreisen, wobei die meisten Familien aus der Region und sogar aus der Dom-Pfarrgemeinschaft sind. Der Dom sei eine ideale Location, besser als der Lilienhof, wo die Events früher waren.

Im Büro warten schon wieder ein paar Jugendliche auf Joichl, wollen den bunten Abend besprechen. Ihre Vorfreude darauf ist sichtlich: „Ich bin dann die Bibi Blocksberg“, deutet Joichl ihre Pläne an. Umgeben von Sackerln voller Luftballons, Kisten mit T-Shirts und ganz viel Naschzeug lasse ich sie stehen, sie hat sicher noch viel zu tun, damit die Kinderbibelwoche weiter so entspannt und rund läuft.