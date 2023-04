St. Pöltner Autorin erzählt die Geschichte von Frosch Franz

Seit 30 Jahren arbeitet die St. Pöltnerin Ursula Novak in der Familienberatung. Jetzt veröffentlicht sie ihr erstes Kinderbuch mit dem Titel „Auch Frösche können weinen“. Einige der Charaktere basieren auf Novaks Familie. „Die Hauptfiguren sind wie wir. Einer meiner Söhne sucht noch nach seiner Vertrauten so wie Frosch Franz“, führt Novak aus. Frosch Franz hatte seine Vertraute im Schmetterling Hanni gefunden, diese verschwindet aber von einem Tag auf den anderen. Franz ist traurig, das zeigt er auch äußerlich, denn statt der roten Krawatte und der roten Brille trägt er Schwarz. Freunde hat er einige, aber die eine, der er alles anvertrauen möchte, fehlt ihm. Marie und Bernadette helfen bei der Suche und veranstalten ein Glückssuchefest. Zum Ende erkennt Frosch Franz, dass er das Glück in sich trägt und dass es schön ist, dieses Glück mit Freunden zu teilen. „Zum Schluss gibt es noch Platz zum Ausmalen und Schreiben, was das Kind glücklich macht“, sagt die Autorin.

Buch entstand an Seminarwochenende im Hippolyt-Haus

Als Novak die Idee für das Kinderbuch hatte, besuchte sie ein Seminar im Bildungshaus St. Hippolyt. Im Seminar war sie jedoch nicht lange, sondern setzte sich mit ihrer Idee ins Kaffeehaus im Hippolyt-Haus, machte sich eine Mindmap und ein Grobkonzept und schrieb ihre Geschichte. Für die Illustrationen konnte sie Lisa Mittermaier gewinnen. „In einem kreativen Prozess von einem Jahr ist das Buch entstanden. Lisa hat genau das umgesetzt, was ich mir bei der Geschichte und den Szenen ausgemalt habe“, freut sich die St. Pöltnerin über das gelungene Projekt. Das Buch ist bei der Autorin und beim Verlag Berger sowie im Buchhandel erhältlich.

