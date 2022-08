Pyhra: Im Schatten des Nussbaums in die Lesewelt eintauchen

Werbung Traisner Oktoberfest: Anzeige Acht Tage Party pur

Im Schatten eines Nussbaums veranstaltet Kinderbuchautorin Leni Steindl nun Lesungen in ihrem Garten in der Katastralgemeinde Wald. Um für eine abenteuerliche, fantasievolle Atmosphäre zu sorgen, errichtete sie im Juli ein großes „Lesezelt“, in dem nun regelmäßig Geschichten zum Leben erweckt werden und Kinderaugen leuchten.



„Kinder sind so ein ehrliches Publikum, man merkt sofort, ob sie wirklich gefesselt werden“, erklärt die Journalistin ihre Passion für Geschichten.

Im Zelt liest die Autorin nicht nur vor, sondern lässt die Kinder mittels einer kleinen Bühne für Fingerpuppen, Kostproben und Requisiten mit allen Sinnen in die Geschichte eintauchen.

„Mit Leseanimation können kleinere Kinder der Handlung besser folgen und die Geschichte bleibt länger im Gedächtnis“, meint Leni Steindl, die nach zwei veröffentlichten Werken noch eine ganze Reihe an Büchern rund um die Abenteuer des neugierigen Eichhörnchens Fridolin plant.

Im aktuellen Buch ist Fridolin auf der Suche nach Zutaten für ein Schlemmer-Essen. Auf die Idee des Charakters habe sie ihre Tochter gebracht, die beim Frühstück immer ein Eichhörnchen beobachtete, es Fridolin taufte und traurig meinte, dass Fridolin während des Winterschlafs doch jedes Jahr Weihnachten verpassen würde.

„So kam ich auf die Idee, ein Buch zu schreiben und den Charakter Fridolin zu entwickeln“, schildert Leni Steindl, die derzeit an einem Kinderbuch für die Osterzeit arbeitet.

