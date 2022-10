Region St. Pölten: Nachwuchs für den Nachwuchs

Eine Betreuung ab zwei Jahren bedeutet mehr zu betreuende Kinder, was wiederum bedeutet, es wird mehr Personal gebraucht. Und zwar sowohl Kindergartenbetreuerinnen und -betreuer als auch Pädagoginnen und Pädagogen (siehe ganz unten).

Die Pädagoginnen und Pädagogen werden in St. Pölten an der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (BAfEP) ausgebildet. Die Klassen sind voll belegt, wenn auch die Anmeldungen in den letzten Jahren weniger geworden sind, sagt Direktor Rainer Kalteis.

Die Schülerinnen und Schüler werden für die Betreuung von ein- bis sechsjährigen Kindern ausgebildet. Das sei wichtig, denn mit Zweijährigen kämen auf die Betreuungsperson durchaus andere Herausforderungen zu, meint die Leiterin des Bereichs Tagesmütter und Bildung beim Hilfswerk NÖ Elisabeth Lukaseder-Rizzo: „Es geht weniger um Bildungsarbeit, sondern viel mehr um die Beziehungspflege und das Gewöhnen an einen erweiterten Personenkreis außerhalb der Familie.“

„Man sollte den Blick auch auf die positiven, wunderschönen Facetten richten.“ rainer kalteis Direktor BAfEP St. Pölten

Allerdings sind immer jüngere Kinder nur eine von vielen zusätzlichen Anforderungen, die zusätzliches Personal nötig machen, sagt Kalteis. Deswegen meint der BAfEP-Direktor: „Günstig wäre ein qualitativ hochwertiges und verpflichtendes Weiterbildungsangebot für Pädagoginnen.“

Ausbildung bleibt das Um und Auf, stimmt auch Lukaseder-Rizzo zu. Die Ausbildungen im Betreuungsbereich beim Hilfswerk seien sehr gefragt: „Man merkt bereits vermehrte Nachfragen von Gemeinden nach Betreuerinnenausbildungen.“ Gleichzeitig sei auch die Nachfrage nach Tagesmüttern weiter da. Die Betreuung müsse individuell an das Kind angepasst werden können.

Häufig falle die berufliche Realität belastender aus als erwartet, meint Kalteis. Trotzdem werde der Beruf oft schlechter dargestellt, als er sei. „Natürlich gibt es immer Verbesserungspotenzial, jedoch sollte sich der Blick auch auf die positiven, wunderschönen Facetten richten.“ Etwa die vielen Gestaltungsmöglichkeiten, die Begeisterung der Kinder, ihre Offenheit und Lebensfreude.

