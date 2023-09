Kinder erträumten ihren ersten Ausstellungsraum in St. Pöltner City

Für die Kids, die sich aktiv an der Gestaltung des Kinderkunstlabors beteiligen, bleiben ihre Träume nicht nur Schäume. Sie bauen das 2024 eröffnende Ausstellungshaus in Beiräten nach ihren Vorstellungen mit auf. Einen Vorgeschmack auf das dort dann Gebotene erhalten Gäste bei „Träume von Räumen“ in der ehemaligen Deichmann-Filiale in der Wiener Straße.

Sofort beim Reinkommen wird klar: Kinder denken Museum anders. Denn hier sind die Regeln von Stille, Nicht-Anfassen, Geordnet-Durchgehen außer Kraft gesetzt. Die jungen und auch älteren Besucherinnen und Besucher sind angehalten, anzugreifen, mitzugestalten, zu verweilen, weiterzugehen, wo es ihnen gerade passt.

Ein Beispiel ist eine Installation von Mars+Blum. Auf den ersten Blick sieht sie wie ein rundes Zelt aus, in das jemand vergessen hat, die Zeltstangen zur Stabilisierung zu stecken. Und so ähnlich ist es auch. Zwei Ventialtoren sind an den beiden Zelt-Enden angebracht, und wenn jemand sie mit der Handkurbel zum Laufen bringt, stellt sich die Plane auf und es wird ein großer Schriftzug „Solidarität“ leserlich. Während ihre Kolleginnen und Kollegen also Kurbeln, können andere Jugendliche und Kinder über einen Reißverschluss in die Installation klettern.

Foto: Maria Prchal

Direkt gegenüber ist an der Wand ein Ausstellungsobjekt aufgemalt, das in dieser Größe im Altoonapark aufgestellt wird. Denn die Kinder hätten sich etwas zum Beklettern gewünscht, also haben sie das auch bekommen.

Foto: Maria Prchal

Schon vor dem Hereinkommen wird der partizipative Charakter von „Träume von Räumen“ deutlich. Denn eine Auslage hat das Team rund um die künstlerische Leiterin Mona Jas zu einer Leseecke umfunktioniert. Wer in der Innenstadt unterwegs ist, sieht dort immer wieder Kids in Büchern der Buchhandlung Schubert vergraben.

Die zweite Auslage zeigt ein historisches Projekt des Kinderkunstlabor, das alte Möbel eines Kindergartens in St. Pölten wieder erwecken will.

Bis Sonntag, 1. Oktober, können Kinder und Erwachsene die Ausstellung Dienstag bis Freitag von 14 bis 17 und Samstag bis Sonntag 10 bis 16 Uhrbesuchen. Alle Werkstätten beinhalten Ausstellungsrundgänge, bei denen die Teilnehmenden in die Themen und Werke eingeführt werden. Das gesamte Programm und Termine gibt es auf der KinderKunstLabor-Website.