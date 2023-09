„Träume von Räumen“ mitten in der St. Pöltner Innenstadt

Mit dem KinderKunstLabor eröffnet im Sommer 2024 in St. Pölten ein in Europa einzigartiges Ausstellungshaus für Kinder und mit Kindern. Die Ausstellung „Träume von Räumen“ gibt schon ab Mittwoch, 13. Oktober, ab 15 Uhr einen ersten Einblick in die Institution und auf das Programm der künstlerischen Leitung Mona Jas: „Es ist uns einerseits wichtig zu zeigen, was schon alles passiert. Wir merken immer wieder, dass das grundlegende Konzept des KinderKunstLabor noch sehr abstrakt ist. Kinder und Kunstinteressierte bekommen in der Ausstellung einen Einblick in ihre neue Institution“, erklärt sie die Idee dahinter.

Bis Sonntag, 1. Oktober, können Kinder und Erwachsene die Ausstellung Dienstag bis Freitag von 14 bis 17 und Samstag bis Sonntag 10 bis 16 Uhr in der ehemaligen Deichmann-Filiale in der Wiener Straße besuchen. Alle Werkstätten beinhalten Ausstellungsrundgänge, bei denen die Teilnehmenden in die Themen und Werke eingeführt werden. Das gesamte Programm und Termine gibt es auf der KinderKunstLabor-Website.

Die Ausstellung arbeitet mit Kindern und für Kinder. Wie diese Installation von Mars + Blum. Foto: Mars und Blum

Es war der Traum von einem Raum für Kinder, der 2018 den Impuls zur Entwicklung setzte. Seitdem wird das KinderKunstLabor in der Gestaltung der Räume von den Träumen und Themen der Kinder aus den Kinderbeiratsgruppen und aus der Kunstideenwerkstatt geleitet. Was wünschen sie sich von ihrem Haus, wie soll das Gebäude aussehen, wie der umgebende Park? Auf diese Fragen sucht das KinderKunstLabor im Dialog zwischen Kindern, zeitgenössischer Kunst und Kunstschaffenden nach Antworten – die Kinder können die Themen der Ausstellung gemeinsam künstlerisch in einem umfassenden und barrierefreien Werkstättenangebot vertiefen.