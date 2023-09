Starbesetzte NÖ-Premiere von „Wald“ im Cinema Paradiso St. Pölten

Basierend auf dem Buch „Wald" von Doris Knecht präsentiert Regisseurin und Drehbuchautorin Elisabeth Scharang in ihrem neuesten Film eine bewegende Geschichte über das Unerzählbare, das Unsichtbare und die Abhängigkeiten des Lebens. Zur NÖ-Premiere kam sie ins Cinema Paradiso nach St. Pölten.

Der Film beginnt mit einer erschütternden Explosion, die alles in Stille hüllt und das Leben für die Hauptfigur Marian (gespielt von Brigitte Hobmeier) für immer verändert. Sie wird unfreiwillig Zeugin eines Terroranschlags und obwohl sie äußerlich unversehrt ist, fühlt sie sich nicht mehr sicher in der Stadt. Die Belastung des städtischen Lebens zwingt sie dazu, sich in ihr altes Haus im Wald zurückzuziehen, das sie aus ihrer Kindheit kennt. Dieses Haus liegt kilometerweit entfernt vom nächsten Dorf, hat weder Strom noch ausreichend Nahrungsmittel, und Marian verfügt über begrenzte finanzielle Mittel und kein Auto. In der Abgeschiedenheit der Natur findet sie allmählich wieder Halt und Vertrauen.

Doch Marians Rückzug in die Natur bleibt nicht unbemerkt, und im Dorf entsteht Unruhe. Als sie sich ihrer Jugendfreundin Gerti (gespielt von Gerti Drassl) gegenüberstellt, werden unerwartet alte Konflikte und längst vergessene Träume wieder lebendig.

Die NÖ-Premiere des Films „Wald" im Cinema Paradiso bot einen eindringlichen Blick auf die menschliche Psyche und die Fähigkeit, sich inmitten von Katastrophen neu zu erfinden. Die leisen, emotionalen Nuancen des Films führen die Zuschauer auf eine tiefgründige Reise, die sie nicht so schnell vergessen werden.