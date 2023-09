Kinohit für Kids Nöstlingers „Franz“ ist zurück - und kommt nach St. Pölten

Franz und seine Freundinnen und Freunde erleben neue Abenteuer. Foto: NGF_Wild Bunch Germany

D ie Geschichten vom Franz bekommen eine cineastische Fortsetzung. Ab 7. September läuft der neue Streifen in den Kinos, am 9. kommen Jossi Jantschitsch, Nora Reidinger, Leo Wacha und Produzentin Katharina Posch ins Hollywood Megaplex in St. Pölten.

Christine Nöstlingers Titelheld Franz ist zurück im Kino. In „Neue Geschichten von Franz“, der ab 7. September im Kino zu sehen ist, spielen er und seine besten Freunde Detektive. Seine Freundin Gabi will eine Einbruchs-Serie aufklären. Und der Franz findet, seine oberstrenge Nachbarin, die Frau Berger aus dem Haus, verhält sich höchst verdächtig – das behauptet er zumindest. Also gehen Gabi, Franz und Eberhard gemeinsam auf geheime Mission. Sie hecken Pläne aus, observieren, lenken Erwachsene ab, verschaffen sich Zutritt und ermitteln... Ein Spaß für die ganze Familie wird das Starevent in St. Pölten am Samstag, 9. September. Ab 14.45 kommen die Stars des Films Jossi Jantschitsch, Nora Reidinger, Leo Wacha und Produzentin Katharina Posch ins Hollywood Megaplex und nehmen sich Zeit für Selfies und Autogramme. Um 15.15 Uhr startet das Kinoerlebnis mit Interviews mit den Stars und anschließender Filmschau. Tickets und Infos auf der Hollywood Megaplex Website.