Pottenbrunn feierte den Reserl-Kirtag

Bereits zum 41. Mal fand der traditionelle Reserl-Kirtag im St. Pöltner Stadtteil Pottenbrunn statt. Bereits am Samstag gab es das Kirtag-Warm-Up. Hier gab es unter anderem einen Kindernachmittag und auch die ersten Stände hatten bereits geöffnet.

Am Sonntag gab es dann das volle Programm für die Gäste. Autodrom, Bungee-Jumping, Grillhendl, Feuerflecken und eine Liveshow der Herzogenburger Volkstanzgruppe sorgten gemeinsam mit den zahlreichen Verkaufsständen dafür, dass den Besucherinnen und Besuchern nie langweilig wurde. Natürlich durfte die offizielle Eröffnung mit dem Bieranstich nicht fehlen. „Ich möchte mich vor allem bei allen Helfern und Sponsoren herzlich bedanken. Ohne den vielen Freiwilligen wäre so ein Fest nicht möglich“, richtet Organisator Bernhard Wiehalm an die Pottenbrunner Gemeinschaft bevor das Fest mit dem Bieranstich eröffnet wurde.