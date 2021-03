Für einen besseren Klimaschutz zieht die St. Pöltner Anwältin Michaela Krömer vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR). Sie bereitet eine Klage gegen die Republik vor, weil Österreich zu wenig für den Schutz der Menschen vor der Klimakrise unternehme. Heißere Sommer und höhere CO 2 -Konzentration in der Luft setzen immer mehr Menschen zu. Einer davon ist „Mex“. Krömers Mandant hat eine besondere Form der Multiplen Sklerose (MS): Temperaturen über 25 Grad zwingen den Waldviertler in den Rollstuhl.

Mit den Grund- und Menschenrechten befasst sich Michaela Krömer schon länger, schon vor ihrem Studium in Harvard. „Da kommt man am Thema Umweltschutz nicht vorbei, da unser aller Wohlergehen von der Umwelt abhängt“, erklärt die St. Pöltnerin.

Verantwortliche für die Krise gesucht

Um ein Verfahren einzuleiten, hatte sie Österreicher gesucht, bei denen Schäden durch die Klimakrise entstanden sind. „Mex M.“ ging als Geschädigter gezielt auf die Anwältin zu. 8.062 weitere Personen schlossen sich einer Klage an. Mit ihrer Klage blitzte sie aber in mehreren Instanzen ab. Nun zieht sie vor den EGMR.

Krömer hofft durch ein Urteil auf wirksame Beschwerdemöglichkeiten, um mehr im Kampf gegen die Auswirkungen der Klimakrise tun zu können. Das Klimaschutzgesetz liefert hier nicht genug rechtliche Möglichkeiten.

Und auf eine Signalwirkung für die anderen europäischen Staaten. Es sei zwar schon viel über Klimaschutz geredet worden, Verantwortliche gebe es aber noch immer nicht. Durch die Klage soll die Regierung „angestupst werden, damit etwas passiert.“ Unterstützung bekommt Krömer von der Umweltbewegung „Fridays for Future“. klimaklage.fridaysforfuture.at