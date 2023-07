Meisterkonzert in St. Pöltner Musikschule

Von Boccherini über Ferrari bis hin zu Schumann: Liebhaberinnen und Liebhaber der klassischen Musik kamen am Sonntag in der Villa im Südpark voll auf ihre Kosten. Das Ost-West-Musikfest machte Halt in der Landeshauptstadt und verzauberte das Publikum mit verschiedenen Klavierquintetts. Dabei spielten die Künstlerinnen und Künstler das Konzert gleich zweimal – als Matinee und Abendkonzert.

Das Ost-West-Musikfest wurde dabei 1987 mit der Idee der Überwindung des „Eisernen Vorhanges“ und des internationalen Kulturaustausches gegründet. Seither finden jährlich im Sommer sowohl im Zeichen der künstlerischen Verständigung von Ost und West als auch im Zeichen der Jugendförderung erstklassige Meisterkonzerte an kulturell hoch interessanten Aufführungsstätten und Meisterkurse für Kinder und Jugendliche in der Musikschule „Villa im Südpark“ St. Pölten statt.