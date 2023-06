Stadtchor St. Pölten lädt zum Konzert „Klangfarben“

Unter dem Motto „KLANGFARBEN – klassisch und beschwingt“ gibt der Stadtchor St. Pölten am Freitag, 16. Juni, um 19.30 Uhr ein großes Festkonzert. Im Festsaal der Arbeiterkammer wird dem Publikum unter der Leitung von Eduard Hofbauer ein „fantastisches Klangerlebnis“ präsentiert.

Dem Thema entsprechend habe Chorleiter Eduard Hofbauer wieder ein sehr anspruchsvolles und unterhaltsames Programm für seine Sängerinnen, Sänger und für das Publikum ausgewählt. „Es sind wirklich großartige und bekannte Kompositionen, sowohl die klassische als auch die moderne Musik betreffend“, betont Hofbauer, der den Stadtchor seit 38 Jahren leitet.

Besondere Freude beim Erlernen der Lieder sollen heuer die beiden neuen Pianisten Jim Edinberg und Erwin Loskott zeigen. A cappella bereichere das Frauenensemble „Vocaleta“ unter der Leitung von Charlotte Hofbauer das Musikprogramm. Für Schwung während des Konzertabends soll laut Hofbauer das Rhythmus-Ensemble mit Franz Griesler am Kontrabass und Maxi Klinger am Schlagzeug sorgen. „Ilona Tröls-Holzweber führt in bewährter und launischer Art durch das Festkonzert“, gibt der Chorleiter preis.

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Online-Reservierung der Karten gibt es unter www.stadtchor-sankt-poelten.at.