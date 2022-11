Schatzsuche im Saal der Begegnung in St. Pölten

Kleider und Mäntel, Schuhe und Sakkos, auch Bade- und Babykleidung stapelte sich bei der "Kleidertauschparty" im Saal der Begegnung in St. Pölten. Gegen eine Spende konnte man nach Herzenslust stöbern und die gefundenen Schätze mit nach Hause nehmen. Wer wollte, konnte nicht mehr gebrauchte Dinge bei der Kleidertauschparty auch abgeben. Es war jedoch nicht Pflicht, selber Gegenstände zur Verfügung zu stellen.

Viele bunte Schätze gab es zu entdecken, und so verließen die Gäste den Saal der Begegnung mit prall gefüllten Säcken. Was übergeblieben ist, wird an gemeinnützige Organisationen gespendet.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.