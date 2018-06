Die Mariensäule und die tratschenden Frauen am Herrenplatz, die Nepomuk-Statue in Pottenbrunn, das Kaiser-Denkmal an der Traisen – mehr als 70 Kleindenkmäler zieren das Stadtbild. Die ältesten bekannten, wie das 1615 errichtete Morikreuz zwischen Radlberg und Herzogenburg, stammen aus der frühen Barockzeit. Die jüngsten, wie etwa das Nepomuk-Denkmal von Künstler Josef Herfert, wurden im 20. Jahrhundert geschaffen.

Neue Erkenntnisse über Kleindenkmäler besprechen Experten bei der 23. Internationalen Tagung für Kleindenkmalforschung, die von 7. bis 10. Juni in St. Pölten stattfinden wird. Niederösterreich ist zum dritten Mal Schauplatz der Tagung, zum ersten Mal ist die Landeshauptstadt Gastgeberin.

Die Bedeutung dieser „Kleinode“ könne gar nicht unterschätzt werden, erläutert Karin Böhm vom Museenmanagement Niederösterreich: „Sie sind Teil der Kulturlandschaft, kunsthistorische Zeugnisse ihrer Zeit. Und sie wurden zu wichtigen Bestandteilen des regionalen Lebens.“ Die Mehrzahl der Säulen, Bildstöcke, Marterl, Kleinkapellen und Kunstwerke seien religiöser Natur, weiß Stadtmuseumsleiter Thomas Pulle. In der Altstadt gibt es mehrere Ausnahmen, wie etwa das Schiller-Denkmal, den Passauer Wolf und die Pferdestatue am Rossmarkt, die aufgrund der Grabungen im Karmeliterhof einstweilen im Wirtschaftshof eine Bleibe gefunden hat.

Infos zur Tagung gibt es unter noemuseen.at/fortbildung