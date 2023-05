Region St. Pölten rüstet sich für Betreuung der Jüngsten

Ab September wird die Vormittagsbetreuung auch für unter Zweieinhalbjährige gratis sein. Die Städte und Gemeinden rüsten sich.

In St. Pölten ergaben die Erhebungen durch die NÖ Landesregierung im Stadtgebiet ab dem Kindergartenjahr 2024/25 einen zusätzlichen Bedarf von 25 Kindergartengruppen. Insgesamt soll es dann 111 Kindergartengruppen geben. Geplant ist die Errichtung von 21 zusätzlichen Kindergartengruppen und vier Gruppen als Tagesbetreuungseinrichtung. Über den Antrag wird der St. Pöltner Gemeinderat bei der nächsten Sitzung am 22. Mai abstimmen. Bereits beschlossen wurde die Einrichtung von jeweils einer Tagesbetreuungsgruppe für Kinder ab dem ersten Lebensjahr in den Landeskindergärten in der Wiesnergasse und der Karl-Pfeffer-Gasse. Außerdem wird in der Ludwig-Stöhr-Straße, in der früheren Rotkreuz-Bezirksstelle, ein Kindergarten mit vier Kindergartengruppen und einer Tagesbetreuungsgruppe für Kinder ab dem ersten Lebensjahr entstehen.

Auch in Wilhelmsburg soll gebaut werden, um dem Bedarf gerecht zu werden. Der Bau der Kleinstkindbetreuung und eines neuen Kindergartens wird am Gelände des bestehenden Kindergarten-Nord und des von der Gemeinde erworbenen Nachbargrundstückes erfolgen. Im ersten Bauabschnitt werden die Kleinstkinderbetreuung, drei Gruppen für je 15 Kinder, ein Bewegungsraum samt allen notwendigen Nebenräumen, errichtet werden. Zwei Gruppen werden für die Wilhelmsburger Kinder zur Verfügung stehen, ein Gruppenraum für Kinder aus der Kleinregion. Betrieben werden soll dies über einen Verein, der auch den Personalpool dafür bereitstellen wird.

Karlstetten ist derzeit in Gesprächen mit der Nachbargemeinde Neidling, welche ein Pilotprojekt diesbezüglich startet. „Mit einer Kooperation wollen wir eine eventuelle gemeinsame Lösung für Herbst 2023 finden“, so Bürgermeister Thomas Kraushofer. Im Kindergarten Karlstetten gibt es derzeit vier Gruppen, für die neuen Rahmenbedingungen wäre ein Zubau für eine fünfte Gruppe notwendig. Auch da will man vorerst mit der Gemeinde Neidling zusammenarbeiten. Anmeldungen für elf Betreuungsplätze für Zweijährige (2024) gibt es bereits.

In Hafnerbach beginnt ab 19. Juni der Umbau und die Sanierung des Kindergartens. Die Kinderbetreuungsoffensive ist der Grund dafür. „Um den Bedarf abdecken zu können, wird unser Kindergarten ab dem Kindergarten-Jahr 2024/25 viergruppig sein. Eine fünfte Gruppe wird sicherheitshalber miterrichtet“, informiert Bürgermeister Stefan Gratzl.

Auch Markersdorf-Haindorf denkt an den Nachwuchs. „Im Zuge der Zentrumsentwicklung wird ja derzeit nicht nur unser neues Gemeindeamt gebaut, sondern auch 28 neue Wohnungen. Da wird es ab dem kommenden Jahr auch eine Kinderbetreuungseinrichtung geben.“ Auffällig sei trotzdem, dass die Geburtenzahlen stark zurückgehen. „Heuer durften wir bislang nur zwei neue Erdenbürger in Markersdorf begrüßen“, gibt Bürgermeister Friedrich Ofenauer zu bedenken.

In Prinzersdorf wird die Notwendigkeit für eine neue Kinderbetreuungseinrichtung derzeit evaluiert. „Möglichkeiten, sie unterzubringen, gibt es sicherlich. Und wenn die Nachfrage da ist, werden wir dann alles in die Wege leiten, um gerüstet zu sein.“

Der Kindergarten in Gerersdorf ist derzeit mit Kindern über zweieinhalb Jahren in beiden Kindergartengruppen komplett voll. „Da die Kinderanzahl aber keine Förderung einer dritten Kindergartengruppe zulässt (erst ab 12 Kindern), haben wir uns für die Betreuung der zwei- bis dreijährigen Kinder in einer Tagesbetreuungseinrichtung (TBE) entschieden“, erklärt Bürgermeister Herbert Wandl. Diese TBE wird in den Räumen der ehemaligen Raiffeisenbank am Florianiplatz situiert. Für Kinder unter zwei Jahren wird die Kooperation mit anderen Einrichtungen in der Region gesucht. Erhebungen zeigten Bedarf einer Betreuung von Kindern ab zwei Jahren ab März 2024. „Da die geplante TBE da aber noch nicht fertig sein wird, prüfen wir mit der zuständigen Abteilung des Landes NÖ ein Provisorium im Gemeindesaal“, erklärt Wandl.

In Pyhra läuft gerade noch der Architektenwettbewerb für das Kinder- und Gemeindezentrum am ehemaligen Badareal. Dort soll ein zweiter Kindergarten entstehen, da im alten kein Platz für eine zusätzliche Gruppe zur Verfügung steht. Baustart ist frühestens nächstes Jahr.

In Böheimkirchen wird es mit der neuen Ausgabe der Gemeindezeitung eine Bedarfserhebung geben. Sie wird Grundlage für die weiteren Schritte der Gemeinde sein. In Überlegung ist die Errichtung von ein bis zwei Gruppen in einer privaten Kinderbetreuungseinrichtung. Keine Plätze sind derzeit in der von der Gemeinde gemeinsam mit Kidspoint betriebenen Kleinstkinderbetreuung verfügbar.

In Kasten ist der Ausbau der Kleinstkinderbetreuung grundsätzlich im Gemeinderat beschlossen. Die Form der Erweiterung ist hingegen noch offen. Als Optionen stehen die Erweiterung des bestehenden Kindergartens nur für die Bedürfnisse der Gemeinde Kasten oder eine Kooperation mit Stössing zur Auswahl. Der Gemeinderatsbeschluss über eine mögliche Zusammenarbeit der beiden Gemeinden ist noch ausständig. In der privaten Betreuungseinrichtung „Kinderzeit“ freut man sich über eine gute Auslastung. Laut Leiterin Ruth Hausmann sind durch die Betreuungsoffensive auf ihre Einrichtung keine Auswirkungen zu erwarten. Auch in der „Kinderzeit“ wird die Vormittagsbetreuung bis drei Jahre kostenfrei sein.

Stössing diskutiert zurzeit zwei Optionen. Zur Auswahl steht eine Kooperation mit Kasten in Form der Erweiterung des dortigen Kindergartens oder eine Aufstockung der Kapazitäten im eigenen Kindergarten. Eine Entscheidung wird in den nächsten Wochen fallen.

In Michelbach ist die Gemeinde noch am Überlegen. Mehrere Varianten stehen hier zur Auswahl. Geplant ist die Integration der zusätzlichen Plätze in den bestehenden Kindergarten.

Veränderungen auch bei privaten Anbietern

Die Vormittagsbetreuung von 7 bis 13 Uhr wird auch bei privaten Anbietern gratis sein. „Ich fürchte mich nicht vor der Veränderung, wir werden weiterhin unsere Kundinnen und Kunden haben“, sagt Biku-Geschäftsführerin Elisabeth Fuchsbauer. Pro Kind gibt es eine Förderung in Höhe von 341 Euro pro Monat. „Die erhöhte Förderung gibt es erst für Kinder, die über 45 Stunden in der Woche bei uns betreut werden“, erklärt Fuchsbauer. Die Biku-Villa hat bis auf Schließtage zwischen Weihnachten und dem Heiligen-Drei-Königstag durchgehend geöffnet. Betreut werden 15 Kinder von zwei Pädagoginnen beziehungsweise Pädagogen. Bei der Kleinstkinderbetreuung sind es drei. Die Personalkosten seien hoch. „Wir müssen wirtschaftlich arbeiten. So ist das nicht finanzierbar“, gibt Fuchsbauer zu bedenken. Mittel- bis langfristig will sie schauen, ob Einjährige weiterbetreut werden. Gespräche mit der Stadt zur Unterstützung habe es schon gegeben, aber noch keine Entscheidung. „Es wäre viel günstiger, die bestehenden Einrichtungen zu unterstützen, als selbst Gruppen zu errichten“, ist Fuchsbauer überzeugt.

Ellisabeth Fuchsbauer ist überzeugt, dass die Unterstützung bestehender Einrichtungen kostengünstiger wäre. Foto: NÖN, Nadja Straubinger

