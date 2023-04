HTL St. Pölten führte Dialog zur Energie

Wissen alleine kann nicht das Heilmittel sein, sondern es muss auch angewendet werden. Diese Prämisse Leonardo da Vincis läutete die Klima-Energie-Umwelt-Veranstaltung „Wir gestalten ein zukunftsfähiges Energiesystem“ in der HTL St. Pölten ein. Der Vortragende Stefan Schleicher, Professor am Wegener Zentrum für Klima und Globalen Wandel, sprach insbesondere die HTL-Schülerinnen und -Schüler als Fachkräfte der Zukunft, die dieses Energiesystem umsetzen werden, an.

In seinem Vortrag ging es nicht nur um Photovoltaikanlagen und andere Technologien, sondern um das Energiesystem als Gesamtes, welches einer Umstrukturierung bedürfe. Dabei stellte er unterschiedliche Konzepte vor, wie zum Beispiel „Energy Hubs“ in der Schweiz, die in einem lokalen, dezentralisierten Netzwerk Elektrizität, Wärme, Kühlung, Gas und IT miteinander regeln. Weiters erwähnte er thermische Speicher als Vorreitertechnologie Österreichs, welche die Masse des Gebäudes als Wärmespeicher nutzen sowie Thermostate mit selbstlernendem Algorithmus, die vorausschauend Gebäude kühlen oder wärmen. Dabei betonte er immer wieder, dass dezentrale und lokale Energiesysteme die Zukunft seien. Angesichts der raren lokalen Kompetenzen seien aber nicht nur die Systeme selbst, sondern auch die HTL-Schülerschaft mit ihrem Fachwissen bezüglich der Anwendung die Zukunft.

