Letzte Generation blockiert St. Pöltner Schulring im Morgen-Verkehr

Mit einem Sitzstreik am St. Pöltner Schulring auf der Höhe Schulgasse legte die Letzte Generation Donnerstag-Morgen den Frühverkehr lahm. Rund fünf Personen klebten sich fest, kurz nach 9 Uhr beendeten sie nach rund einer Stunde ihren Protest. Die verursachten Staus hielten noch an. Die Demonstrierenden lösten sich selbst von der Straße, die Polizei hatte den Verkehr schon frühzeitig umgeleitet.

Mit dieser erneuten Aktion in der Landeshauptstadt würde man sich „demonstrativ unbeeindruckt von den in Niederösterreich besonders lauten Rufen nach Bestrafung“ zeigen, wie es Sprecherin Marina Hagen-Canaval ausdrückte: „Wenn mit dem Erdklima auch Zivilisation und Demokratie auf dem Spiel stehen, hält keine Repressionsmaßnahme Menschen auf, die sich friedlich für das Überleben einsetzen – da müssten sie schon die Todesstrafe einführen. Stattdessen macht jeder Unterdrückungsversuch die Menschen hellhörig, und immer mehr gehen selbst in den Protest oder unterstützen uns auf andere Weise.” Sie bezeichnet die Letzte Generation as „Überbringer der unangenehmen Wahrheit.“

Die in Niederösterreich aufgewachsene Studentin Lina (21) war beim Protest heute dabei: „Ich bin heute in St. Pölten bei der Letzten Generation dabei, um für Maßnahmen zu protestieren, welche die Umwelt schützen und somit auch die Menschen vor der Klimakatastrophe.” Der 31-jährige Bernhard Schaller plädiert an die Politik, die Interessen der Menschen in Niederösterreich zu vertreten: „Mikl-Leitner und Nehammer vertreten lieber die Interessen weniger Spitzenfunktionäre der fossilen Industrie.”

Die 27-jährige Sprecherin Hagen-Canaval kritisiert Kanzler Karl Nehammers (ÖVP) jüngste Aussagen im ORF-Sommergepräch zu den Extremwetter-Ereignissen des heurigen Sommers. Sie stört, dass Nehammer auf die Verantwortung anderer Länder beim Klimaschutz verweist, statt in Österreich zu bleiben, sowie sein Fokus auf technische Lösungen für die Klimakrise. Die Letzte Generation verweist auf den Weltklimarat IPCC, der diese als nicht genügend für eine Bewältigung der Klimakrise bezeichnet. Der Kanzler bezieht sich in seinen Aussagen auf Indien und China als Klimasünder, die allerdings pro Kopf ein geringeren Co2-Ausschuss haben als Österreich. Die Aktivismusguppe wiederholt außerdem im Zuge ihres Protests ihre Forderung, die Maßnahmen des vergangenen Jahres eingesetzten Klimarats umzusetzen.