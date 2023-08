Region St. Pölten: Temperaturen wirken sich auf Urlaube aus

Waldbrände auf Rhodos, auf Teneriffa, aber auch bei uns, die Auswirkungen der Klimaveränderungen sind immer häufiger deutlich zu spüren. Auf das Buchungsverhalten der Kunden von Gärtner Reisen habe das bisher keine Auswirkungen gezeigt. „Der Süden Europas boomt weiter. Es schaut aus, als würden alle ans Meer wollen“, betont Geschäftsführer Niclas Wright. Wobei er aber überzeugt ist, dass in Zukunft schon ein wenig ein Umdenken einsetzen werde. Denn selbst in Griechenland sei es im Sommer angenehmer auf der Halbinsel Chalkidiki als auf Kreta, wo es derzeit brütend heiß sei. „Und auch ich selbst werde wohl im Hochsommer nicht mehr auf Ibiza reisen, wo ich zuletzt um 22 Uhr beim Abendessen schweißgebadet war. Das macht nämlich keinen Spaß!“, so Wright.

Viele Menschen genießen den Sommer aber auch gerne in der Heimat. Einen Anstieg der Besuchszahlen merkt auch das Museum NÖ. „Wir haben sprunghafte Anstiege an Schlechtwettertagen. An heißen Tagen haben wir wenige Gäste, wobei wir selbst an diesen Tagen zunehmend merken, dass das Museum mehr besucht wird als früher an ähnlichen Tagen. Vergleichbare Beobachtungen machen so ziemlich alle Indoor-Museen, mit denen wir im Austausch sind“, erklärt Museum-NÖ-Geschäftsführer Matthias Pacher. Klimaschutz sei auch ein großes Thema für die Gäste des Museums. „Das merken wir etwa am Interesse unserer Ausstellung ‚Klima & Ich‘, die nach wie vor in einer mobilen Version in Europa on Tour ist“, weiß Pacher.

Foto: Theo Kust/Museum NÖ, theo kust

Die Landeshauptstadt ist bisher weitgehend von Extremereignissen verschont geblieben. „Trotzdem bin ich der Meinung, dass wohl niemand vom Klimawandel profitieren kann, vor allem nicht, wenn man an die langfristigen Folgen denkt. Ob ein Urlaub in Südeuropa zur Ferienzeit sinnvoll und notwendig ist, mögen die Menschen selbst entscheiden“, sagt der St. Pöltner Tourismusdirektor Stefan Bauer. Auch die Stadt habe an heißen Tagen einiges zu bieten, etwa das St. Pöltner Seengebiet. Dort gibt es Abkühlung sowie ein Gastronomieangebot. Das Citysplash sei ebenfalls sehr beliebt bei Jung und Alt. „Und in der Region kann man bei einem Heurigenbesuch entspannen oder in die kühlen Ötschergräben wandern, die man am besten mit der Mariazellerbahn klimaschonend erreicht. Am Ebersdorfer See in Ober-Grafendorf gibt es sogar Abkühlung für Vierbeiner – im offiziellen Hundebadeabschnitt des Sees“, rät der Tourismusdirektor. Wer die heißen Tage nicht draußen verbringen möchte, könne das klimatisierte Indoor-Erlebnisangebot nutzen – etwa in einem der zahlreichen Museen der Stadt oder im Kino. Für die Zukunft wünscht sich Bauer, dass es mehr Erlebnispunkte im Zusammenhang mit Wasser gibt, an der Traisen oder am Mühlbach. „Wir werden uns auch in Zukunft an veränderte Gegebenheiten anpassen müssen“, ist Bauer überzeugt.

Betroffen von der Veränderung des Klimas sind auch die Veranstalter. „Wir merken, dass das Wetter im Frühjahr unbeständiger ist und im Schnitt kälter als noch 2003, als wir begonnen haben. Die Athleten beklagen, dass die Vorbereitung auf Wettbewerbe im Mai schwierig ist, da sie nur ganz wenige Radkilometer im Freien schaffen“, weiß Christoph Schwarz, Organisator der Triathlon Challenge in St. Pölten. Die Seen seien tendenziell auch um zwei bis drei Grad kühler als noch vor ein paar Jahren. „Die Herausforderungen in der Organisation sind für uns dadurch die gleichen, da ändert sich nichts. Außer dass ich zwei Thermometer habe, mit denen ich ab Anfang Mai regelmäßig die Wassertemperatur messe, und ich hoffe, dass wir den Schwimmbewerb durchführen können“, schmunzelt Schwarz.

Gedanken zum Klimawandel mache man sich aber auch. Seit mehreren Jahren ist der Triathlon in St. Pölten Teil der Sustainability Challenge. Viele Gedanken mache er sich aber darüber, wie wieder mehr Leute nach der Pandemie für Wettkämpfe begeistert werden können. „Wir merken, dass Wettbewerbe, für die man sich eher kurzfristig entscheidet mitzumachen, schon wieder gut funktionieren. Bewerbe, für die man sich konsequent über ein bis zwei Jahre vorbereiten muss, die tun sich noch schwer. Das war vor der Pandemie noch ganz anders“, erzählt Schwarz.

Die Viehofner Seen und der Ratzersdorfer See sind naturbelassene Badeseen. Ein Bewässern der Liegeflächen ist daher nicht vorgesehen, so kommt es in den Sommermonaten vor, dass die Wiese braun wird. „Ab Mitte August, wenn es in den Nächten kühler und feuchter wird, beginnt auch das Gras wieder grün zu werden“, betont man bei der Stadtgärtnerei. Im gesamten Seengebiet gebe es zahlreiche Bäume und Sträucher, einer künstlichen Beschattung bedürfe es daher nicht. Jeder, der einen Schattenplatz sucht, werde auch einen finden. „Badende, welche eine grüne Liegewiese bevorzugen, sind im Citysplash gut aufgehoben“, rät die Stadtgärtnerei.