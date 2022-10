Anforderung steigt weiter

Das Universitätsklinikum in St. Pölten zählt zu den größten Spitälern Österreichs. Erst Anfang dieser Woche beging das Haus D die Gleichenfeier. 2024 soll es fertig werden und wird medizinisch alle Stückerl spielen.

Die Herausforderung der Zukunft wird sein, dass sich die Anforderungen an die Medizin ständig verändern. So war beim Spatenstich noch keine Rede von Corona und den neuen Anforderungen, die eine Pandemie mit sich bringt. Anforderungen an Raumkonzepte, Arbeitsverhältnisse und Platz sind heute andere als vor wenigen Jahren.

Nach der Fertigstellung des Hauses D ist das Investitionsprogramm des Landes in den Spitalsstandort St. Pölten abgeschlossen. Der alte Trakt Haus A soll abgerissen werden. Die Anforderungen an die Medizin werden aber weiterhin steigen. Deshalb kann ein Investitionsprogramm für eines der größten Spitäler Österreichs nie enden.