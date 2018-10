„Die sitzen sicher die ganze Zeit am PC und schauen, dass niemand schimpft“ oder „Traurig, dass die nichts Besseres zu tun haben.“ Das sind zwei der vielen großteils unterstützenden Reaktionen darauf, dass jemand in der über 4.000 Mitglieder zählenden St. Pöltner Facebook-Gruppe für Polizeiwarnungen in der Umgebung seine Strafe postete, weil er dort einen Polizisten als „Wixer“ bezeichnet hatte.

Dieser Fall zeigt deutlich, dass für viele im Internet andere Regeln zu gelten scheinen als in der realen Welt. Doch gerade dort verbreiten sich Nachrichten irrsinnig schnell und gerne wird darauf vergessen, dass Facebook kein rechtsfreier Raum ist. Auch dort muss man damit rechnen, dass Handlungen Konsequenzen nach sich ziehen. Denn es macht keinen Unterschied, ob man auf offener Straße jemanden beschimpft oder vor einer großen Gruppe im Internet.

Auch wenn er das nicht damit bezweckt: Dass der Betroffene seine Strafe nun öffentlich gemacht hat, hilft hoffentlich, dass sich mehr Menschen dessen bewusst sind.