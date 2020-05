Mit der Öffnung der Frisörsalons verschwindet auch der letzte ungeliebte graue Haaransatz oder die nicht in Zaum zu haltende Haarsträhne. Zaghaft nähert sich das Leben in St. Pölten wieder der Normalität an. Wie diese aber nach Corona aussehen wird, ist noch nicht absehbar. Das eine oder andere Unternehmen wird es wahrscheinlich nicht packen.

Umso wichtiger ist es, dass nun die Stadtpolitik anpackt, dort wo es eben möglich ist. Ein frisch beschlossenes Investitionspaket stützt die Bauwirtschaft und sichert dadurch Arbeitsplätze in der Region. Stundungen von Steuern und Abgaben mögen für andere Unternehmen nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein. Aber es ist ein deutliches Signal: „Wir wollen dich hierbehalten!“

In der Ölkrise 1973 machte Österreich unter Bruno Kreisky Schulden, um der kränkelnden Wirtschaft entgegenzuwirken. Austro-Keynsianismus wurde das genannt. Vielleicht ist die Zeit in der Coronakrise nun reif für einen Lokal-Keynsianismus.